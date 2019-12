Em mais um fim de semana tenso em Rio Branco, os criminosos voltam a agir e efetuar vários assaltos. Várias pessoas tiveram seus veículos roubados nesta sexta-feira (27) e sábado (28). Os casos estão sendo investigados pela Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (DCORE).

Um dos fatos registrados aconteceu na noite de sexta, na Rua Lua, no Bairro Adalberto Aragão. A vítima relata que três indivíduos desceram de um carro e, de posse de armas de fogo, o fez de refém com sua namorada, os sequestraram e elevaram para uma área de mata em um ramal na estrada de Porto Acre.

Os criminosos fugiram levando um carro modelo Jeep Renegade, de cor preta, um celular Samsung S10 Plus e um Moto G8 Play, e deixaram as vítimas amarradas. Após algumas horas, o homem e a namorada conseguiram sair do local e registraram um Boletim de Ocorrência na delegacia.

Outro assalto aconteceu no sábado (28), uma mulher trafegava pelas ruas do Bairro Canaã em uma caminhonete modelo Triton, quando dois homens em posse de uma arma renderam ela e levaram seu veículo.

Ainda no sábado (28), pelo menos 6 motocicletas foram roubadas ou furtadas na cidade de Rio Branco, mostrando que a meta que foi estabelecida por uma facção criminosa que domina vários bairros da capital está sendo cumprida.