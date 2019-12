Em mais uma noite tensa no município de Rio Branco, várias ocorrências são registradas nas delegacias da capital. Parece que a segurança pública está perdendo a queda de braço contra o crime organizado, que realmente agora se mostra mais organizado e mais eficiente nas ações criminosas.

Ao todo, segundo dados da Polícia Militar, foram registrados 8 roubos a veículos nessa noite de sexta-feira (27).

Na mesma noite, uma festa de confraternização na região do segundo distrito de Rio Branco foi invadida e cerca de 20 participantes foram feitos de reféns, e tiveram todos os pertences pessoais como, carteira, celulares, bolsas e joias roubados.

Um assassinato também foi registrado na noite desta sexta, no Ramal do Pica-Pau, no Bairro Amapá, na região do segundo distrito de Rio. José Ecivaldo do Carmo Carvalho, 35 anos, foi morto com 16 tiros em várias partes do corpo, dentro de casa, quando se preparava para dormir.

Na madrugada deste sábado (28), um homem ainda não identificado, foi vítima de uma tentativa de homicídio no Bairro 15, região do Segundo Distrito de Rio Branco. A vítima deu entrada ainda na madrugada no pronto-socorro da capital, com várias facadas pelo corpo. O estado do paciente é considerado grave.

Roubo de veículos:

1) Honda/Bros, MZT 8757, cor vermelha (3º BPM-Alto Alegre);

2) Jeep/Renegade Sport, QWM 1590, cor preta (1º BPM-Adalberto Aragão);

3) Honda/Quadriciclo, sem placas, cor vermelha (3º BPM-Ramal do Mutum);

4) Honda/Titan 160, QLX 8280, cor preta (Bujarí-Ramal Waldo Aires);

5) Honda/Fan 125, QLV 7153, cor vermelha (1º BPM-Vila Nova);

6) Honda/Bros, MZT 8757, cor vermelha (3º BPM-Novo Horizonte);

7) Honda/Fan 160, QLW 4087, cor preta (2º BPM-Seis de agosto);

8) Honda/Fan 160, QLW 4087, cor preta (2º BPM-Recanto dos Buritis).