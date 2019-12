O coordenador do Grupo de Trabalho para Integração Regional entre Acre e Peru, Francimar Cavalcante, esteve reunido com o governador Luis Guillermo Hidalgo Okimura, do departamento de Madre de Dios, no Peru, nesta sexta-feira, 27.

O Peru está em uma posição estratégica para a economia e turismo acreano, pois é a porta para o Pacifico e para o Leste da América do Norte.

Em sua fala, Francimar destacou o empenho que o governador Gladson Cameli e o vice-governador Major Rocha têm tido para fortalecer a parceria e aliança econômica do Acre ao país vizinho.

“Temos tido desde a criação do Grupo de Trabalho para Integração Regional no início do ano total apoio e empenho do governador e do vice, eles não têm medido esforços para tirar esse projeto do papel e iniciar a um novo ciclo na economia local, e o Peru é fundamental para essa realidade” destaca.

Segundo o coordenador do Grupo, várias atividades já foram promovidas desde encontros com empresários do Acre e Peru até rodadas de debates visando a integração de ambas regiões.

“Bem antes da criação do Grupo de Trabalho estamos tendo encontros e debates com os amigos peruanos para fortalecer esse proteja que é de interesse tanto nosso quanto deles”, afirma Francimar.