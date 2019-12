Após a repercussão negativa, sobre uma postagem em sua pagina social do Facebook, ontem (27), onde claramente o ex secretário de infraestrutura Tiago Caetano, disse ter se sentindo “pisoteado” e ter sido pego de surpresa, com o seu afastamento da pasta da Seinfra, ele voltou atrás e agora, alega que entre ele e o governador Gladson Cameli está tudo bem.

Na postagem anterior de Caetano, que repercutiu em vários sites e blogs de notícia, ele publicou inclusive uma fotografia, onde aparece cabisbaixo e enrolado numa bandeira do Acre, dando sinais claros, demorados em.suas palavras que fora abandonado e traído pelo governador, que ajudou a eleger.

Disse ele anteriormente; ” aprendi que quando estamos no chão, caído, muitos aproveitam para pisar, para tentar ficar um pouco maior, nem que seja um palmo do chão”, lamentava o ex secretário da Seinfra.

Confira a nova postagem de Caetano após repercusao negaviva:

–Diante de algumas polêmicas que saíram nos jornais e Blogs, sobre uma postagem que fiz sobre o que aprendi no dia de ontem… Quero deixar claro que não diz respeito à minha saída do cargo de Secretário da SEINFRA… Porque essa decisão foi conversada e planejada, com o Governador… Na verdade foi em relação à algumas pessoas que não conseguem entender que estamos sendo colocado em uma Missão ainda maior pelo Governador, com maiores e mais amplas responsabilidades… A População do Acre entenderá…

Estarei trabalhando muito mais e me dedicando ainda mais ao Povo do Acre…

Portanto, reitero, minha Total Lealdade, Admiração e Dedicação ao Governador Gladson Cameli… Estamos ainda mais próximos e alinhados em prol do Acre… Para Melhorar a Vida das pessoas e dar mais eficiência às Ações estratégicas do estado…