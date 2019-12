O ex super secretário de Infraestrutura, Tiago Caetano, exonerado pelo governador progressista Gladson Cameli, usou a sua rede social nesta sexta feira 27, para desabafar se dizendo ter sido pego de surpresa e diante do seu afastamento da pasta, alegou q pouco sabe ou entende sobre os seres humanos e as manobras da política.

Após ter sido exonerado da Seinfra, Caetano que até pouco tempo era o “queridinho” do governador Gladson Cameli, inclusive para ser o candidato na disputa da prefeitura de Rio Branco em 2020, alegou que após se sentiu pisoteado, pior ainda por quem menos ele esperava.

Confira o desabafo do ex secretário Tiago Caetano;

–A Vida é um contínuo aprendizado… Em toda e qualquer circunstância eu busco sempre aprender algo, sou um eterno estudante… Porque muito cedo eu aprendi algo (parafraseando Sócrates): Quanto mais sei, descubro que Nada sei…

E, hoje, dia 27/12/2019, foi um dos dias que Mais aprendi na minha vida…

Aprendi que quando estamos no chão, caído, muitos aproveitam para pisar, para tentar ficar um pouco maior, nem que seja um palmo do chão…

Aprendi que muitas vezes, para aqueles que estendemos a mão, quando ninguém mais estendeu, são os primeiros a tentar nos empurrar e encolher seus braços…

Aprendi que caráter e Lealdade não são mercadorias fáceis de se achar, pelo contrário, a cada dia mais raras e valorosas…

Mas aprendi também que, em tempos de crises, é quando descobrimos os verdadeiros amigos e pessoas com quem podemos contar…

Aprendi que Mais vale um punhado de amigos leais, que uma multidão de falsos amigos…

Assim, aproveito aqui para agradecer a todos aqueles que hoje se levantaram para me defender, para orar, para estender a mão, o braço, o ombro, o colo… Àqueles que choram e se alegram verdadeiramente comigo… Àqueles que demonstram na prática sua lealdade, mesmo quando ninguém vê…

Muito Obrigado… Não me esquecerei…

Gratidão e Lealdade são características que valorizo muito…

“Não oculto em minhas entranhas a tua justiça; falo da tua fidelidade e da tua salvação. Não escondo da grande assembleia a tua lealdade e a tua verdade” (Salmos 40:10)