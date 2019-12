O Estádio José Ferreira, localizado no município de Plácido de Castro, foi aprovado durante inspeção realizada na tarde desta sexta-feira, 27, por membros da Federação de Futebol do Acre.

O presidente, Antônio Aquino Lopes, esteve no Ferreirão e disse que o local está em boas condições para receber os jogos do estadual. “Nossa intenção é interiorizar o campeonato, levar os jogos para Plácido e outras cidades. Com isso, motivar os torcedores”, disse o presidente.

O dirigente do futebol acreano esteve reunido com o prefeito do município, Gedeon Barros e o presidente do time de Plácido de Castro, Renato Garcia.

O gestor da cidade garantiu ao presidente da FFAC que todas as reformas necessárias serão realizadas no Estádio José Ferreira.

Uma equipe de assessores da prefeitura de Plácido de Castro já trabalha para a confecção dos quatro laudos exigidos pela Confederação Brasileira de Futebol.

A meta da diretoria do Tigre do Abunã é que a estreia da equipe no Campeonato Acreano, no dia 2 de fevereiro, diante do Atlético Acreano, seja no Estádio Ferreirão.