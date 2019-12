Uma viatura do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen-AC), do município de Cruzeiro do Sul, capotou na madrugada do dia 21 desse mês, na Avenida Ceará, em Rio Branco. Somente o motorista estava no veículo quando o fato aconteceu.

O momento do acidente foi gravado por uma câmera de segurança de uma loja, e tem a duração de 30 segundos, e mostra a viatura que era conduzida por um policial penal de CZS colidindo contra uma árvore e depois capotando.

A reportagem procurou o diretor do Iapen, Lucas Gomes, que confirmou o acidente e informou que a viatura estava em missão oficial em Rio Branco, e que no momento do acidente, o motorista da viatura dormiu no volante.

Após o ocorrido, o policial penal foi conduzido para o pronto-socorro de Rio Branco por uma ambulância do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (SAMU). O agente deu entrada no hospital em estado estável, com apenas escoriações pelo corpo.

O Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTrans) esteve no local do acidente e realizou os devidos procedimentos de perícia do acidente e remoção do veículo do local por um guincho.