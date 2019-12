A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), realizou na manhã desta sexta-feira (27) a ação denominada “Fim de Ano sem Aedes”, que tem por objetivo chamar a atenção da população para continuar, de forma permanente, com a mobilização pelo combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya.

A ação teve início na região próxima ao Calçadão e Terminal Urbano, onde equipes da SEMSA realizaram os serviços de inspeção do comercio e orientação em relação a necessidade em manter as vistorias de casas e quintais para impedir a proliferação do mosquito.

Esse é o período mais propício à proliferação do mosquito Aedes aegypti, por causa das chuvas. A recomendação é não descuidar nenhum dia do ano e manter a prevenção durante todo o ano. A população deve ficar atenta e redobrar os cuidados para eliminar possíveis criadouros do mosquito.

Alertar e conscientizar

A Prefeitura realiza diversas ações com o objetivo de mobilizar a população no sentido de alertar e conscientizar acerca dos riscos da Dengue, Zika e Chikungunya, e sobre as medidas de prevenção, com a eliminação dos focos do mosquito, ressaltando que mais de 90% dos focos são encontrados dentro dos domicílios.

O secretário municipal de Saúde, Oteniel Almeida, afirmou recentemente que as principais ações de combate ao mosquito Aedes aegypti e eliminação das arboviroses, como zika, dengue e chikumgunya, acontecem por diversas formas. “A principal dela é a atuação consciente e permanente da população”, enfatiza sempre Almeida.

Principais medidas de prevenção e combate ao Aedes Aegypti:

Manter bem fechado caixas d’água, tonéis, bacias e barris de água;

Lavar semanalmente com água e sabão tanques e caixas d’água utilizados para armazenar água;

Remover galhos e folhas de calhas;

Não deixar água acumulada sobre a laje;

Encher pratinhos de vasos com areia até a borda ou lavá-los uma vez por semana;

Trocar água dos vasos e plantas aquáticas uma vez por semana;

Colocar lixos em sacos plásticos em lixeiras fechadas;

Fechar bem os sacos de lixo e não deixar ao alcance de animais;

Manter garrafas de vidro e latinhas de boca para baixo;

Acondicionar pneus em locais cobertos;

Fazer sempre manutenção de piscinas;

Tampar ralos;

Colocar areia nos cacos de vidro de muros ou cimento;

Não deixar água acumulada em folhas secas e tampinhas de garrafas;

Vasos sanitários externos devem ser tampados e verificados semanalmente;

Limpar sempre a bandeja do ar condicionado;

Lonas para cobrir materiais de construção devem estar sempre bem esticadas para não acumular água;

Catar sacos plásticos e lixo do quintal.

Inspeção no Parque de Exposições

Ainda na manhã desta sexta-feira, equipes da Secretaria municipal de Saúde realizaram serviços de inspeção e borrifaram as dependências do Parque de Exposições, que está sendo preparado para acolher as famílias que eventualmente venham a ser afetadas por uma possível alagação do rio Acre nos próximos dias.