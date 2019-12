Policiais Militares do 9° Batalhão estavam em patrulhamento de rotina na noite desta quinta-feira (26), no km 44 da rodovia AC-40, quando se depararam com um carro modelo Santana, de placa JWQ-6443 e cor preta, sem restrição de roubo/furto, em chamas. A guarnição acionou o Corpo de Bombeiros, que após quarenta minutos chegou ao local e ainda assim conseguiu contar o fogo que consumiu o veículo.

Após o resfriamento e rescaldo, não foram achados feridos dentro do carro, e então verificou-se que no automóvel estavam várias caixas de cigarros oriundos da Bolívia. As caixas estava na parte da trás e não foram consumidas pelo fogo, sendo um total de 117 maços, que foram entregues na Delegacia.

A policia acredita que o contrabandista, ao ver a viatura, evadiu-se em alta velocidade, perdeu o controle e chocou-se com o barranco, dando início as chamas no veículo. Foram feitas buscas nas áreas de mata e adjacências, mas o condutor não foi encontrado.

Diante dos fatos, foi confeccionado um boletim informativo sobre o ocorrido e o proprietário do veículo será intimado a comparecer para prestar esclarecimentos sobre o produto contrabandeado.

O caso está sob investigação na Delegacia da Polícia Civil de Senador Guiomard.