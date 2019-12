Estão abertas as inscrições para o concurso de residência médica da Comissão de Residência Médica (Coreme) da Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre). Ao todo são 52 vagas sem pré-requisito e 4 com requisitos, para diversas especialidades.

As inscrições que iniciaram no dia 20 de novembro, ocorre até o dia 8 de janeiro e podem ser realizadas no Hospital das Clínicas do Acre (Fundhacre), na Comissão de Residência Médica (Coreme), ou através dos Correios (Sedex): Coreme/Acre, Hospital das Clínicas do Acre.

“Gostaríamos que os profissionais que trabalham no estado ou que estão fora possam vir participar desse concurso para se formarem especialistas. O médico residente é o médico já formado. Durante 2 a 4 anos faz uma pós-graduação chamada lato sensu onde ele se especializa numa área,” explica o coordenador da Comissão de Residência Médica da Fundação Hospital Estadual do Acre, Dr. Thadeu Silva de Moura.

As provas serão realizadas no dia 21 de janeiro, no bloco de medicina da Universidade Federal do Acre (Ufac), às 9h, horário local. O pagamento da taxa de inscrição deverá ser realizado até o dia 8 de janeiro no valor de R$300 devendo ser efetuado através de DAE a ser adquirido da seguinte forma: http://www.sefaz.ac.gov.br, opção: DAE on-line, código: 46 – Taxa de Concurso Público.

“A residência na área de ortopedia é credenciada pela Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Esse é um detalhe que, pra nós que somos da ortopedia, muda muita coisa, pois o critério de certificação é bastante exigente”, disse Vinícius Gressler, supervisor do Programa de Residência Médica (PRM) de Ortopedia e Traumatologia.

As vagas serão distribuídas nas áreas de anestesiologia, cirurgia geral, cirurgia básica, clínica médica, infectologia, medicina de família e comunidade, obstetrícia e ginecologia, ortopedia e traumatologia e pediatria. Além dos programas com pré-requisitos estão medicina intensiva pediátrica e neonatologia.

Os aprovados irão atuar nas unidades de saúde do Estado como a Maternidade Bárbara Heliodora, Fundação Hospitalar e Pronto-Socorro, sendo um ganho para toda a população.

Para mais informações os interessados podem entrar em contato pelo telefone: (68) 3226-3383, em dias úteis, no horário das 8 às 12 horas e das 14 às 17 horas. Os e-mails para contato são [email protected] e http://portal.mec.gov.br/residencias-em-saude/residencia-medica.

O edital do concurso poderá ser localizado no portal do Governo do Estado (www.ac.gov.br) no link Utilidades/Chamadas Públicas e Editais.