A capital de todos os acreanos completa seus 137 anos, amanhã, dia 28. Desde 2008, a gestão municipal homenageia personalidades que se destacam nas artes, na cultura, na política e em vários outros setores da vida pública com a entrega da Comenda da Ordem do Mérito Volta da Empreza, a maior honraria do Município.

Este ano, a prefeita Socorro Neri entrega a honraria à Francisca Gabriel, conhecida como Madrinha Chica, ao padre Massimo Lombardi, à procuradora Patrícia Rêgo, ao empresário Ricardo Leite, ao Grão-mestre Fernando Zamora e ao ex-prefeito Marcus Alexandre. A solenidade será realizada a partir das 18h, no Hotel Terra Verde.

“Todos os homenageados, em suas respectivas áreas de atuação, têm grande contribuição para o desenvolvimento da nossa capital”, ressaltou a Socorro Neri.

Local: Hotel Terra Verde, R. Mal. Deodoro, 221 – bairro: Centro – Rio Branco/Acre;

Data: 28 de dezembro – Sábado



Horário: 18h