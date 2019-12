A cidade de Plácido de Castro poderá receber jogos do Campeonato Acreano de Futebol de 2020. Tudo vai depender de uma inspeção que será realizada nesta sexta-feira, 27, no Estádio José Ferreira, o Ferreirão.

O presidente da Federação de Futebol do Estado, Antônio Aquino Lopes, confirmou que vai fazer uma visita técnica ao estádio e conversar com o prefeito Gedeon Barros.

De acordo com o presidente, se as exigências da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) foram atendidas o time do Plácido de Castro poderá jogar em casa. “Para receber os jogos são exigidos quatro laudos, se todos forem aprovados, o estádio estará apto”, disse o presidente.

Os laudos exigidos são da Vigilância Sanitária Estadual, do Corpo de Bombeiros Militar, da Polícia Militar e o último da engenharia. O Estádio José Ferreira tem capacidade para 1.200 torcedores.

Em 2018, o time da cidade recebeu jogos da série D do campeonato brasileiro em casa.

O time de Plácido de Castro estreia no estadual no dia 9 de fevereiro contra o Atlético Acreano.