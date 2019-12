Um avião com cem pessoas colidiu com um edifício e caiu, logo após levantar voo, no Cazaquistão, nesta quinta-feira (26). A aeronave da companhia Bek Air se acidentou próximo do aeroporto de Almaty, segundo informações preliminares.

De acordo com a imprensa local, o avião teria perdido altitude e bateu em um edifício de dois andares. Até o momento, 15 mortes estão confirmadas. O voo 2100 havia deixado o aeroporto de Almaty e tinha como destino a capital do país, Nur-Sultan/ Astana.

O presidente do Cazaquistão, Kassym-Zhomart Tokayev, manifestou solidariedade às famílias e afirmou, em um jornal local, que uma comissão será formada para investigar o acidente e punir os culpados. Os integrantes da comissão já estão se dirigindo ao local.

O hospital local pediu para moradores da região doarem sangue para auxiliar no tratamento dos primeiros feridos que já chegaram ao pronto-atendimento.

O aeroporto de Almaty funciona normalmente, contudo todos os voos da companhia Bek Air estão cancelados.

Foi criada também uma linha direta com a companhia para que familiares possam ter acesso às informações sobre o acidente.