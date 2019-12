Os adolescentes Thauan Araújo de Oliveira, de 16 anos, e Amanda Paiva Cavalcante, de 14 anos, foram encontrados mortos, na tarde desta quinta-feira (26), em uma cova, numa área de mata no Bairro Niterói, no segundo distrito do Sena Madureira.

A primeira informação repassada à reportagem era de que somente Amanda havia sido encontrada por policiais militares no local, porém, segundo a PM, foi possível identificar que o corpo de Thauan também estava na cova.

A perícia esteve no local e constatou que as vítimas foram amarradas, torturadas e esfaqueadas. O corpo de Amanda apresentava perfurações no abdômen, e a menina também teria sido degolada. Já Thauan tinha várias marcas de mutilação.

Segundo a polícia, os dois cadáveres encontrados estavam em estado de decomposição e foram levados ao Instituto Médico Legal (IML) em Rio Branco, onde serão realizados exames.

Investigação do crime

A assessoria de comunicação do 8ª Batalhão da PM informou que os policiais que encontraram os corpos também acharam objetos no local, que vão ajudar na investigação do ocorrido.

A suspeita da polícia é de que várias pessoas tenham assassinado os jovens em um local diferente de onde os corpos foram encontrados.

A motivação do crime não foi divulgada pela polícia, mas todas as informações ajudarão a Polícia Civil de Sena a investigar o caso.

Desaparecimento

Thauan e Amanda eram amigos e estavam desaparecidos desde a última sexta-feira (20), quando os dois saíram juntos pela tarde e foram até o segundo distrito de Sena Madureira a noite.

Segundo a mãe de Thauan, o filho não retornou para casa durante o fim de semana, e a mulher até registrou um Boletim de Ocorrência sobre o desaparecimento.