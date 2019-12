Os motociclistas Raimundo Sales Braga, 34 anos, Rosivaldo da Silva Coelho, 32 e Charles Souza Silva, 28 anos, ficaram gravemente feridos após duas motocicletas colidirem, na noite desta quarta-feira (25), na avenida principal do município do Bujari, na BR-364, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, dois dos homens estavam em uma moto e o outro sozinho, quando um dos condutores não percebeu que estava no sentido contrário da pista e colidiu frontalmente com o outro veículo. Ainda de acordo com a polícia, os 3 feridos estavam, supostamente, alcoolizados no momento do acidente.

Após a colisão, Raimundo ficou com fratura no joelho esquerdo e no fêmur. Rosivaldo ficou com fratura exposta na clavícula e com escoriações pelo corpo. Já Charles teve uma fratura exposta no braço, no antebraço e uma fratura no joelho.

Duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) atenderam a ocorrência e encaminharam as vítimas para o pronto-socorro de Rio Branco, todos em estado de saúde grave.

O Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTrans) esteve no local do acidente e isolou a área para a chegada da perícia. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) confeccionou um boletim de ocorrência de trânsito, e os veículos foram removidos por um guincho para o pátio do Detran.