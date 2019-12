Ainda que o Rio Acre apresente sinais de vazantes nesta quinta-feira, 26, a Prefeitura de Rio Branco já se prepara para receber as primeiras famílias que podem ser atingidas com o aumento no nível das águas. Nesta quinta, equipes da Secretaria Municipal de Zeladoria (SMZC) realizaram a limpeza de uma quadra com dois galpões, áreas dos banheiros e cozinha, do Parque de Exposição Wildy Viana. Após esta etapa, a Secretaria Municipal de Obras vai construir 100 boxes, nos próximos dias.

Os primeiros bairros a serem atingidos, em Rio Branco, são Ayrton Sena, Santa Terezinha e Baixada da Habitasa. Por enquanto a Prefeitura vai garantir abrigo para as primeiras famílias, e à medida que for necessário vai construir outros. “Todos os anos as chuvas se intensificam nesse período. Geralmente de novembro a janeiro, chove 76% do que estava previsto para todo o ano, então nós estamos nos cercando de todas as medidas para garantir segurança e assistência à população”, explicou o coordenador da Defesa Civil Municipal, Coronel George Santos.

O Parque já chegou a abrigar seis mil pessoas, em 2015, ano em que foi registrada a maior alagação da história de Rio Branco, quando o nível do Rio Acre ultrapassou a marca dos 18 metros.

De acordo com informações da Defesa Civil, na última quarta-feira, 25, o nível do Rio Acre chegou a 11,88 metros, mas apresentou redução de mais de um metro, na medição das 15h desta quinta, chegando a 10, 70 metros.