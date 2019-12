A prefeita Socorro Neri entrega nesta sexta-feira, 27, às 8h, na Praça da Revolução, os prêmios do programa Nota Fiscal Premiada e da campanha IPTU Em Dia Dá Prêmio. São dois carros e três motos, todos zero quilômetro, e R$ 10 mil em dinheiro. O sorteio foi realizado no dia 18 deste mês pela loteria federal, de acordo com o regulamento das duas campanhas.

Nota Fiscal Premiada

A ação que regulamenta o sorteio de prêmios para pessoas que solicitarem a nota fiscal dos prestadores de serviços estabelecidos na capital acreana foi criado em 2017 por meio de um anteprojeto apresentado vereador Artêmio Costa. Todos os meses, por meio da loteria federal, oito contribuintes inscritos do programa são sorteados e recebem R$ 1 mil cada. Em dezembro a premiação especial sorteou um veículo zero quilômetro e R$ 10 mil reais em dinheiro.

Para que pudesse concorrer, bastava que os contribuintes acessassem o site do programa e fizessem o cadastro pelo endereço eletrônico https://e-nfs.com.br/notariobranco/portal. Todas as vezes que o prestador de serviços emite uma nota fiscal identificada com o CPF do tomador do serviço é gerado um cupom eletrônico em favor do contribuinte cadastrado. Cada nota fiscal de serviços gerou um cupom que concorreu a todos os sorteios do ano. Os ganhadores só não recebem os prêmios se estiverem em débito com a Fazenda Municipal.

IPTU Em Dia Dá Prêmio

Lançada em abril pela prefeita Socorro Neri, este ano, além do desconto de 20% para quem fizesse o pagamento em cota única, a campanha também sorteou prêmios para os contribuintes em dia com o município. São três motocicletas e um carro zero quilômetro. O imposto também pôde ser pago em até cinco vezes.

“À medida que a Prefeitura arrecada mais, ela tem condições de fazer mais pela população de Rio Branco. Nós ganhamos todos ao exigir a nota fiscal, ao exigir que nosso CPF seja colocado na nota, e também pagar o IPTU em dia”, disse a prefeita Socorro Neri.