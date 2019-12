Com investimento superior a R$ 1,1 milhão , o governador do Estado do Acre, Gladson Cameli, autorizou na tarde desta segunda, 23, a construção da Organização em Centrais de Atendimento (OCA) de Cruzeiro do Sul. Com previsão de inauguração até o fim do primeiro semestre de 2020, a futura unidade funcionará no antigo fórum do município.

Em sua fala, Cameli destacou que a implantação da OCA em Cruzeiro do Sul é mais uma maneira de honrar a segunda região mais populosa do Acre com a oferta de diversos serviços públicos.

“Este foi mais um compromisso que firmamos com a população de Cruzeiro do Sul e graças a Deus estamos cumprindo com a nossa palavra. Queremos inaugurar esta obra no próximo ano e a população do Vale do Juruá vai poder tirar seus documentos e resolver todos os seus problemas em um só local”, frisou Cameli.

O gestor destacou que a expansão da Organização em Centrais de Atendimento para outros municípios é tratada como prioridade e prova disso é o início da construção da OCA de Cruzeiro do Sul ainda em seu primeiro ano gestão. O objetivo do governo, segundo o chefe do Executivo, é proporcionar atendimento público de qualidade para o cidadão.

“A nossa ideia é levar esse serviço para todas as regionais porque acaba com a burocracia e facilita a vida da população e aumenta a presença do Estado na vida das pessoas. Quando a OCA estiver pronta, os moradores de Cruzeiro do Sul e dos outros municípios aqui do Juruá vão ter essa oportunidade e faremos de tudo para garantir que eles sejam bem atendidos”, afirmou.

Presente na solenidade, o secretário adjunto de Administração da secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), Roberto Feres, explicou que a OCA do município terá funcionamento obedecendo o mesmo padrão estabelecido em Rio Branco e Xapuri.

“Aqui terá um sistema bastante eficiente de atendimento com a medição de todos os tempos que os usuários passarão nas filas. Terá também um sistema de agendamento e pessoas com crianças terão um espaço adequado para elas com brinquedoteca e fraldário. As pessoas vão chegar e encontrar o serviço que estão procurando e fazer o atendimento o mais rápido possível”, salientou.