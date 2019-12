Os motociclistas Wander Yenio Lima de Castro, 29 anos, e Mateus Andrade de Souza, 21 anos, ficaram feridos após colidirem na tarde desta quinta-feira (26). O acidente aconteceu no cruzamento da Avenida Nações Unidas com a Quintino Bocaiuva, no Bairro Bosque, na região central de Rio Branco.

Segundo informações de populares, um dos motociclistas que trafegava em uma moto modelo Titan 150 invadiu o sinal vermelho e acabou colidindo contra uma moto modelo Biz, e com o impacto, as duas motos ficaram totalmente destruídas.

Os condutores tiveram várias fraturas e escoriações por diversas partes dos corpos. Após a colisão, Wander ficou desacordado, já Mateus permaneceu consciente pediu para que os populares ligassem para sua família.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, prestou os primeiros atendimentos e encaminharam as vítimas para o pronto-socorro de Rio Branco, em estado grave.

O Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTrans) esteve no local do acidente e Isolou a área até a chegada da perícia Criminal. As motos foram levadas ao pátio do Detran.