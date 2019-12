O membro da facção Bonde dos 13, Raildo Ponciano de Lima, de 26 anos, foi baleado na coxa, na tarde desta quinta-feira (26), na Rua Santa Rita, no Bairro Bahia Velha, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações de moradores da região, Raildo estava caminhando pela rua, quando dois homens armados em uma motocicleta se aproximaram dele e efetuaram vários disparos. Um dos tiros atingiu a coxa direita da vítima.

Raildo ainda conseguiu correr, se jogou dentro de um córrego e se fingiu de morto. O homem ainda teve sorte, pois os criminosos não foram até o local para conferir se ele ainda estava vivo.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada por populares e encaminharam Raildo para o pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

Policiais militares ainda estiveram no local do ocorrido, colheram informações e realizarem buscas pelos suspeitos, mas ninguém foi encontrado. A motivação é a guerra entre as facções criminosas.

Agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) vão investigar o caso.