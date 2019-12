Após as festas de Natal, a Deputada Federa Mara Rocha recebeu a confirmação, do Ministério da Agricultura, do empenho de R$ 1,5 milhão para a compra de máquinas e equipamentos agrícolas para a Prefeitura de Plácido de Castro.

Esse valor é fruto de insistentes demandas, feita pela parlamentar tucana, para conseguir recursos extraorçamentários para municípios do Estado, pois em seu primeiro ano de mandato os deputados federais não possuem emendas parlamentares ao Orçamento da União.

“Estou no Acre, mas em contato direto com Brasília, tentando o empenho de diversos programas que consegui para os municípios do Estado. Espero, até o dia 31 de dezembro, dar boas notícias para outras cidades que já cadastraram propostas, a meu pedido, no sistema de convênios”, afirmou a parlamentar.

Mara Rocha garantiu que ainda busca outros empenhos e indicações: “Tenho dialogado com os ministros, levando as dificuldades das nossas prefeituras e, a partir de 2020, pretendo atender a todos os municípios do Acre com minhas emendas individuais e com eventuais recursos extraorçamentários que conseguir liberar”, finalizou Mara Rocha.