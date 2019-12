Adrilse Nascimento dos Santos, 26 anos, foi ferido com um tiro na virilha, na noite desta quarta-feira (25), dentro da própria residência, na Rua Enedina Coelho, no Bairro Santa Cecília, localizado no km 9 da BR-364, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Adrilse não concordou que a esposa fosse até casa das amigas dela, mesmo assim a mulher saiu, mas ao retornar para a residência iniciou uma discussão com o marido, e o homem acabou espancando a companheira.

O filho da mulher, enfurecido por causa das agressões que a mãe estava sofrendo, saiu de casa, voltou com uma arma de fogo e efetuou apenas um disparo contra o padrasto. Em seguida, o rapaz fugiu do local tomando rumo ignorado.

Populares socorreram o homem e o levaram para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Cidade do Povo, e depois ele foi transferido para o pronto-socorro de Rio Branco por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), em estado de saúde estável.

Policiais militares do 2° Batalhão estiverem no local e perguntaram da vítima informações sobre autor do disparo, mas o acusado não foi encontrado até o momento.

Agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) já iniciaram as investigações do caso.