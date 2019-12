Os investimentos na área de Segurança Pública não param na gestão Gladson Cameli. Nesta terça, 24, a pasta recebeu recursos da União na ordem de R$ 20 milhões que serão aplicados no fortalecimento e modernização das forças policiais acreanas.

O montante é proveniente de uma emenda de bancada de 2018 e sua liberação já foi autorizada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp). A verba será utilizada para a aquisição de coletes balísticos, equipamentos de informática, viaturas, embarcações, motores, material de salvamento, ampliação da rede de rádio digital e do sistema de controle de frota.

O secretário Paulo Cezar Rocha dos Santos adianta que outros convênios devem ser assinados até o fim de 2019. Um deles diz respeito à aquisição do servidor de hiperconvergência que colocará a Segurança Pública acreana entre as mais modernas do país.

“Estamos conseguindo com muito esforço reverter a situação de uma secretaria completamente sucateada onde nos deparamos em janeiro deste ano. Estes recursos são fundamentais para modernizar a nossa Segurança Pública e dar modernas ferramentas para que os nossos profissionais possam trabalhar a favor da sociedade no enfrentamento à criminalidade em todo o estado”, disse.

O gestor ressalta ainda que no próximo ano um ousado investimento já está assegurado para a realização de treinamentos com todos os agentes que integram as forças policiais.

“Isso não acontece há pelo menos 30 anos. Vamos treinar todos os policiais militares, civis, penais, bombeiros e agentes socioeducativos. Será um treinamento de 60 horas onde eles terão a oportunidade de fazer várias capacitações. Também vamos fortalecer o nosso atendimento psicossocial com a contratação de mais psicólogos para atender esses profissionais e seus dependentes”, salientou.

O governador Gladson Cameli fez questão de agradecer a emenda destinada pelos parlamentares federais da legislação passada e também o apoio irrestrito que o governo federal vem prestando ao Acre.

“O meu muito obrigado a todos os parlamentes federais por essa importante ajuda para a nossa Segurança Pública. Como senador, também pude dar a minha contribuição para que este recurso pudesse beneficiar o nosso estado. Aqui eu também não poderia deixar de agradecer o governo federal, ao presidente Jair Bolsonaro e ao secretário Guilherme Theophilo. Todas as vezes que procuramos ajuda para o Acre nós voltamos com boas notícias para a nossa população”, destacou.

A área da Segurança Pública vem recebendo atenção especial de Gladson Cameli e Major Rocha. Juntos, os dois gestores têm somados esforços para restabelecer a paz as famílias acreanas. Para o governador, grandes conquistas foram alcançadas em 2019 e mais investimentos estão por vir.

“Entregamos mais de 120 novas viaturas, convocamos mais de 500 novos policiais civis e militares, conseguimos equipamentos e quero dizer que ainda não me dou por satisfeito. Vamos continuar trabalhando com essa mesma garra pela nossa Segurança Pública até o último dia do nosso mandato. Prometemos para a população que iríamos fazer de tudo para devolver a paz que foi perdida e com fé em Deus nós vamos vencer esse desafio”, afirmou Cameli.