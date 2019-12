Um homem identificado como Marcelo Alves do Espírito Santo, 25 anos, foi ferido com dois golpes de faca, na noite desta terça-feira (24), ao tentar realizar um assalto em um mercado na Avenida Tancredo Neves, no Bairro Centro, em Tarauacá, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, Marcelo chegou no local, sacou uma arma de fogo e rendeu o gerente, alguns funcionários e clientes da loja. Porém, um dos funcionários que trabalha no açougue do comércio aproveitou um descuido do criminoso e efetuou dois golpes de faca contra as costas e a barriga do assaltante.

Por conta do ferimento, as vísceras de Marcelo ficaram expostas. O bandido largou a arma no local e ainda conseguiu fugir, mas foi encontrado por policiais militares em uma casa no Bairro Novo, área dominada pela facção Comando Vermelho.

Ao ver que Marcelo estava ferido, a PM acionou o serviço de de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que socorreu o assaltante e o encaminhou para o hospital de Tarauacá, em estado de saúde grave.

A PM ainda informou que o homem, quando receber alta do hospital, será encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Tarauacá e ficará a disposição da justiça.