O ex-presidiário José Pisco da Silva, 37 anos, voltou a ser preso por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de droga, junto com dois menores de 17 anos, na noite desta terça-feira (24). A prisão do homem e a apreensão dos jovens aconteceram na rua do Terminal, no Bairro Aeroporto Velho, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Polícias militares do 1° Batalhão estavam em patrulhamento de rotina pela região, quando avistaram um menor de idade, que ao perceber a presença da guarnição empreendeu fuga por alguns terrenos, mas os militares correram e conseguiram apreender o menor dentro de uma casa junto com outra menor e José Pisco.

Ao fazerem a revista na residência, os policiais encontraram um 38 revólver com 6 intacta, 754 reais em espécie, uma balança de precisão, material para embalagem, 2 celulares, 5 trouxinhas com pasta base de cocaína e 1 colete a prova de bala.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos acusados que foram encaminhados para a Delegacia de Flagrantes (Defla), para os procedimentos cabíveis.