Enquanto consumiam bebida alcoólica, o peão de fazenda, identificado pelo nome de Ezaú Moreira de Farias, de 53 anos, que estava acompanhado de uma mulher, e um homem identificado apenas pelo apelido de “ceguinho”, estavam que era só felicidades.

De acordo com informações repassadas a polícia por testemunhas, os dois homens já sob efeito da bebida teriam iniciado uma discussão por motivos banais, oportunidade em que Ezaú de posse de um terçado desferiu uma planada nas costas de “ceguinho” que apossou-se de uma faca de mesa serrilhada e desferiu um único golpe no peito esquerdo de Ezaú.

A vítima ferida ainda caminhou alguns metros e caiu nas raízes da Gameleira.

Enquanto a vítima agonizava o autor do crime aproveitou para fugir.

Populares acionaram o SAMU que ao chegar somente pode atestar a morte de Ezaú.

Segundo o médico a perfuração atingiu o coração da vítima, essa foi a causa da morte.

O corpo da vítima foi resgatado do local do crime por peritos do Instituto Médico Legal – IML para a realização de exame cadavérico, que fará parte do inquérito policial.

As investigações estão sob a responsabilidade do delegado e investigadores da Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa – DHPP.