Emanuel Demétrio Mendonça foi ferido com dois tiros, na tarde dessa terça-feira (24), enquanto caminhava por uma rua no Bairro Ana Vieira, no município de Sena Madureira, no interior do Acre.

Segundo informações de testemunhas, dois homens em uma motocicleta se aproximaram de Emanuel e o garupa, de posse de uma arma de fogo, efetuou vários disparos, sendo que dois dos tiros atingiram a vítima nas costas e na coxa. Mesmo ferido, o homem ainda conseguiu correr e se escondeu em um terreno. Após a ação, os bandidos fugiram do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, prestou os primeiros atendimentos e encaminhou Emanuel para o Hospital João Câncio Fernandes, mas devido a gravidade dos ferimentos, o homem foi levado para o pronto-socorro de Rio Branco.

Policiais Militares também estiveram no local, colheram informações sobre os criminosos e fizeram buscas na região, mas nenhum suspeito foi preso até o momento. A Delegacia de Polícia Civil de Sena Madureira vai investigar o caso.