A Polícia Militar, por intermédio da 2ª Companhia do município de Plácido de Castro, prendeu na manhã desta quarta-feira (25), três homens e duas mulheres em um hotel no centro de Plácido de Castro, no interior do Acre. O grupo é suspeito de efetuar vários roubos a veículos e residências na cidade.

No hotel foram encontradas duas armas de fogo, várias munições, facas e também um veículo Hyundai HB20, de cor branco, que provavelmente deu suporte a inúmeras ações criminosas, e também carro Honda Civic, que havia sido roubado no início do mês, em Rio Branco, e escoltado até a Vila Evo Morales, na Bolívia, ação esta flagrada pelas câmeras de segurança da cidade.

O Comando do 4° BPM acredita que com essa detenção é possível ter uma diminuição neste tipo de ocorrências, uma vez que os criminosos eram monitorados pelas forças de segurança pública há várias semanas, agindo sempre com o mesmo ‘modus operandi’, tanto na abordagem às vítimas quanto ao destino dos carros e demais objetos roubados.

Diante dos fatos foi dado voz de prisão a todos envolvidos e foram encaminhados para a Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões – DCORE, para que sejam reconhecidos pelas demais vítimas e também seja pedida a prisão preventiva dos suspeitos.