Um vídeo gravado por uma câmera de segurança mostra o momento da colisão entre um carro roubado e um ônibus, na manhã deste domingo (22), na Avenida Antônio da Rocha Viana, no Bairro Bosque, em Rio Branco. Um dos assaltantes morreu no local e o outro ficou gravemente ferido.

Segundo a Polícia Militar, os dois criminosos haviam roubado um carro modelo Veloster em uma casa no Residencial Rosa Linda. Quando os bandidos trafegavam pelo Bairro Bosque, viram uma viatura da PM e tentaram fugir, mas colidiram com o coletivo.

As imagens mostram que o impacto da batida quase fez o ônibus tombar no meio da rua. O criminoso que morreu no local foi identificado como Tiago Ribeiro Tuesta, de 20 anos. O comparsa dele, que estava dirigindo o carro e ficou ferido, ainda está no Pronto Socorro de Rio Branco e passou por um procedimento cirúrgico nesta segunda-feira (23), e está fora de perigo de morte.