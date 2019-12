Motoristas que trafegam pela BR-317 denunciam as péssimas condições das cabeceiras de algumas pontes que ligam as regiões do Alto Acre com Baixo Acre.

Por conta das fortes chuvas e a movimentação do solo nas cabeceiras, algumas pontes podem podem até ceder e prejudicar um conjunto de municípios, como por exemplo: Epitaciolândia, Brasiléia e Assim Brasil, como também os países da Bolívia e do Peru.

Se o isolamento acontecer, pode além de isolar os municípios, mas também abalar economicamente as pequenas cidades dessa região que sobrevive com as parcerias com os dois países vizinhos.

Os condutores alertam para esse perigo e cobram providências urgente por parte do Departamento Nacional de Infraestrutura – DNIT, para que não deixe essa situação acontecer contra a população.