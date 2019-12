A prefeita de Rio Branco, Socorro Neri determinou ponto facultativo nesta terça-feira, 24, e na próxima semana, dia 31, em virtude dos feriados do Natal e Ano Novo.

Em decreto publicado pela gestão municipal, os secretários municipais e gestores ficam autorizados a convocar os servidores em caso de necessidade.

As Unidades Básicas de Saúde (UBS) estarão fechadas nos dias 24 e 25. O transporte público opera com 100% da frota, nesta terça-feira, já no feriado de Natal vai operar com 58%.

Na próxima quinta-feira, 26, o expediente volta à normalidade.