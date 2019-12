Policiais penais da Unidade de Monitoramento Eletrônico de Presos (Umep) prenderam na tarde desta segunda-feira, 23, o monitorado Antônio André de Araújo Aguiar. Ele se encontrava no bairro Cidade do Povo portando uma arma de fogo calibre 38 com seis munições, além de uma balança de precisão.

De acordo com a equipe, a ação é fruto de uma denúncia recebida na Unidade. “Recebemos a denúncia de que o monitorado estaria portando arma de fogo na localidade. Foi feita diligência até a residência dele e, após fiscalização, foi feito o flagrante”, explicou o coordenador de segurança da Umep, Ezequias Lima.

Antônio André de Araújo Aguiar foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla) para realização dos procedimentos cabíveis.