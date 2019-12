O jovem Tauan Araújo de Oliveira, 16 anos, e uma amiga dele, identificada apenas como Amanda, desapareceram após saírem juntos, na última sexta-feira (20), em Sena Madureira, no interior do Acre.

A mãe de Tauan, Elisângela, informou que o filho havia saído de casa às 15h30 dizendo que iria se encontrar com Amanda. Por volta das 21h, o jovem enviou uma mensagem para Elisângela informando que estaria indo ao segundo distrito do município com a garota.

Até a noite desta segunda-feira (23), o rapaz ainda não havia retornado para casa ou entrado em contato com a mãe, e a mulher, sem informações sobre onde o filho estaria, foi até uma delegacia registrar uma Boletim de Ocorrência.

Elisângela ainda informou que há diversos boatos de que Tauan e a garota estariam em Manoel Urbano, no interior do Acre, mas nenhum dos relatos foi confirmado e os jovens seguem desaparecidos.

A mulher também disse que Tauan, no dia em que saiu de casa, estava vestindo uma camisa de cor preta estampada com a palavra “Fé”, e também estava usando uma bermuda cor de vinho.

Ela pede que qualquer informação sobre Tauan e Amanda seja enviada para o número (68) 99933-6631, ou para a Polícia Militar no 190.

Notícia falsa

Um portal de notícias de Sena Madureira publicou uma matéria informando que os jovens foram encontrados mortos em um córrego no segundo distrito do município, no final da tarde de hoje.

Porém, a PM disse que informação era falsa. Os pais dos menores precisaram ser levados ao Hospital João Câncio Fernandes após receberem a informação mentirosa.

Polícia continua procurando

O tenente Fábio Diniz, da Polícia Militar, disse que a PM está fazendo rondas na cidade para encontrar Tauan e Amanda.

Diniz também pediu que informações sobre onde os adolescentes estejam, sejam repassadas ao telefone 190.