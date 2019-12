Em uma ação ousada na região de fronteira, criminosos fortemente armados arrombaram e invadiram o prédio da Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran), em Assis Brasil, na madrugada deste sábado (22), e roubaram várias motocicletas apreendidas.

Segundo informações de populares, o prédio está sob tutela do governo do Acre, igualmente as motos que estavam no local. A Ciretran é ligada a Secretária de Segurança Pública, mas nem isso foi fator para inibir o furto.

Os criminosos levaram quatro motos de placa brasileira e três peruanas. Nesse momento, as forças de Segurança do Acre e do Peru iniciam uma força-tarefa em conjunto para tentar prender os acusados e recuperar os veículos.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil do município, com apoio a Polícia Militar do Acre, Grupamento Especial de Fronteira Gefron e as Forças Armadas peruanas, que fazem uma varredura nas ruas e ramais dos dois países. Até o momento nenhum suspeito foi preso.