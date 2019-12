O jovem Wesley Bruno Morais de Carvalho, 23 anos, foi esfaqueado pelo próprio amigo, na noite deste domingo (22), no Conjunto Mascarenhas de Morais, na região do Bairro Floresta, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, a vítima e o amigo estavam participando de uma bebedeira em uma casa, quando se desentenderam e entraram em luta corporal.

Durante a briga, o amigo pegou uma faca e desferiu um golpe no peito esquerdo de Wesley. Após a ação, o autor do crime fugiu do local.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que esteve no local, prestou os primeiros atendimentos e encaminhou Wesley para o pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

Policiais Militares ainda colheram informações sobre o criminoso e fizeram buscas na região, mas o rapaz não foi preso até o momento.

O motivo da discussão não foi divulgado, mas a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) já iniciou as investigações do caso.