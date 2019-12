Enoque Rodrigues de Araújo, 43 anos, que ficou em estado grave após ser ferrado por diversas abelhas Italianas, morreu na madrugada deste sábado (21), no hospital de Feijó, no interior do Acre.

O ataque das abelhas aconteceu na Avenida Marechal Deodoro, no centro de Feijó. Várias pessoas foram ferradas, mas somente Enoque ficou em estado grave. Ele teve uma convulsão e uma parada cardiorrespiratória, sendo reanimado pela equipe de bombeiros que estava no local tentando controlar o enxame.

No hospital, o quadro clínico do homem piorou e foi se complicando durante os 2 dias que se manteve internado na unidade de saúde, tendo em vista que Enoque era alérgico as toxinas liberadas pelos pequenos animais.

A morte foi confirmada por volta das 3h. O corpo do homem foi liberado horas depois para os trâmites fúnebres.