José Renan da Silva do Lago, 25 anos, foi ferido com um golpe de faca enquanto caminhava, na tarde deste domingo (22, na Rua do Divisor, no Bairro Eldorado, em Rio Branco.

De acordo com informações de populares, o autor da facada e o homem se encontraram na rua e se desentenderam, mas durante a discussão, o criminoso pegou a faca que estava na cintura, deu um golpe na clavícula de Renan e, em seguida, fugiu do local.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que encaminhou a vítima para o pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde delicado, pois a facada foi em uma região que exige muito cuidado.

Policiais Militares do 1° batalhão foram acionados, colheram informações sobre o criminoso no local do ocorrido e fizeram buscas na região, mas o acusado não foi preso até o momento. Os agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) já iniciaram as investigações do caso.