O Hospital da Criança promoveu nesta última sexta-feira, 20, uma festa de Natal para os pacientes infantis da unidade. Acompanhadas dos pais e responsáveis, cerca de 40 crianças participaram do evento, que teve apresentações de dança, doces e a presença do Papai Noel.

Responsável pela brinquedoteca, a educadora física Eliã Jinkgns explicou que toda a equipe que trabalha com a humanização do hospital organiza-se todos os anos, em várias datas comemorativas, com o objetivo de envolver crianças, pais e a equipe do hospital.

“Nossa prioridade é levar alegria às crianças que estão internadas no hospital e muitas vezes são de outros municípios e estão há dias longe de casa e terão com essa comemoração um pouco de alegria. Todas as datas comemorativas nós festejamos no hospital. Por meio de doações de parceiros para realizarmos uma festa com tudo que eles têm direito, pois por mais que as crianças estejam no hospital, o desenvolvimento delas continua”, disse Eliã Jinkings.

Beli Lopes Roque, 10 anos, esteve internada por 8 meses, teve alta e precisou voltar ao Hospital da Criança. Na festividade estava caracterizada com a personagem Elsa, do filme Frozen, e a cadeira de rodas não foi uma limitação para que ela realizasse uma linda apresentação de dança com a professora Eliã Jinkings e encantou a todos que assistiram.

“Eu amei apresentar essa dança com a professora Eliã e achei muito divertido. A festa estava linda e os presentes foram conforme pedimos”, salientou Beli Roque, com muita alegria.

O diretor-geral do Hospital da Criança e da Maternidade Bárbara Heliodora, Wagner Bacelar, ressaltou a importância desse trabalho realizado pela equipe, falou de toda sua trajetória no hospital e agradeceu a presença da primeira-dama e seu apoio.

“Contamos com profissionais que amam o que fazem, e sou grato pela presença da primeira-dama e seu apoio para que essas atividades aconteçam. Ver as crianças felizes é a nossa motivação para realizarmos este trabalho com prazer”, disse Wagner Bacelar.

A primeira-dama, Ana Paula Cameli, participou da atividade, juntamente com a Secretária de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e de Políticas para as Mulheres, Claire Cameli, e junto com o Papai Noel, entregou presentes às crianças, conforme elas pediram em suas cartinhas e falou da importância da humanização, já que é tão difícil para as crianças que estão internadas ficarem longe de casa.

“É lindo ver o trabalho desenvolvido por toda essa equipe capacitada em atender não só as crianças, mas também suas famílias, estou com meu coração grato de ver uma festa tão linda e poder ser parceira desse hospital em todas as suas atividades em que levem alegria e amor a essas crianças para que assim possam enfrentar os momentos delicados. Ver o sorriso delas me deixa feliz. Sou grata por participar deste momento especial”, disse a primeira-dama.