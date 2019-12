Um idoso, morador de rua, morreu após ser atropelado por uma retroescavadeira, na tarde deste sábado (21), na rua Minas Gerais, no bairro Dom Giocondo, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, a retroescavadeira estava realizando um serviço de limpeza e terraplanagem em uma terreno particular, mas quando o condutor fez uma manobra na rua, a máquina passou pela calçada aonde trafegava o idoso morador de rua. As rodas passaram por cima do homem, provocando a morte instantânea da vítima.

O motorista do veículo permaneceu no local e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do (Samu), mas ao chegar, os socorristas só puderam constatar a morte do idoso.

Policiais Militares foram acionados e isolaram á area para o trabalho da perícia. Após os trabalhos de perícia, o corpo foi reconhecido ao Instituto Médico Legal – IML, para os exames cadavérico.