Final de semana começa tendo na área policial, mais um crime de morte foi registrado no início da noite deste sábado (21).

O jovem Elivan César de Souza, de 24 anos, foi ferido com 7 tiros dentro de casa e morreu no pronto-socorro de Rio Branco, na tarde deste sábado (21). O crime aconteceu na Rua Primavera, no Bairro Jorge Lavocat, na região do Tancredo Neves.

De acordo com informações da polícia, Elivan estava em casa assistindo a decisão do Mundial de Clubes entre Flamengo e Liverpool, quando dois homens armados subiram a ladeira que dá acesso à casa da vítima e, ao chegar no local, entraram na residência e efetuaram 7 disparos, sendo que 2 tiros acertaram a cabeça, 3 tiros acertou os peitos, um no ombro e um no braço de Elivan. Após a ação, os criminosos fugiram tomando rumo ignorado.

Familiares do jovem acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que levou a vítima ao pronto-socorro de Rio Branco, mas Elivan morreu logo após dar entrada no hospital.

Os socorristas então colocaram o corpo do homem na ambulância do SAMU novamente e levaram ao Instituto Médico Legal (IML), para a realização dos devidos exames.

Policiais militares estiveram no local onde o crime aconteceu, colheram informações sobre os criminosos e fizeram buscas na região, mas eles não foram presos até o momento.

Os agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) já iniciaram as investigações do caso.