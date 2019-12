A prefeita de Rio Branco, Socorro, Neri (PSB), anunciou na manhã desta sexta feira 20, que o pagamento do 13° salário dos servidores públicos da capital já consta depositado na conta.

Segundo ainda divulgou a prefeita, na próxima segunda feira 23, também será pago os salários do mês de dezembro dos servidores, bem como o pagamento das empresas terceirizadas e prestadores de serviços.

“Esses pagamentos totalizam mais de 70 milhões.

Apesar da crise financeira que atinge todos os municípios brasileiros, nossa Prefeitura está honrando os compromissos assumidos e garantindo dignidade aos que nos ajudam a cuidar da nossa Rio Branco” disse animada a gestora.

Segundo ainda a prefeita,

em 2020, a sua gestão vai continuar seguindo com a mesma responsabilidade e empenho, dando passos importantes e sustentáveis para a melhoria das políticas públicas municipais e da manutenção da cidade.

“Recuperação de vias e ciclovias, implantação de drenagens, coleta e tratamento de resíduos sólidos, eficientização da iluminação pública, dentre outras ações serão mantidos”, garantiu a prefeita.

Quanto a crise financeira que o Brasil atravessa, Socorro Neri, lamentou que fez o que pôde para cumprir com as obrigações trabalhistas e ainda minimizar de forma eficiente as condições da capital acreana.

“Infelizmente, as condições financeiras não nos permitem solucionar todas as deficiências de infraestrutura da nossa cidade e do campo. Mas estamos aplicando, de forma planejada e honesta, os recursos municipais sempre com foco nos interesses públicos”, finalizou.