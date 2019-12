Nesta sexta-feira, 20, a Prefeitura de Rio Branco paga o décimo terceiro salário dos seus servidores e adianta o pagamento das empresas que prestam serviço ao município, para que os terceirizados também recebam seu décimo.

No empenho de encerrar o ano em dia com todos os colaboradores, a prefeita Socorro Neri fecha também a folha de dezembro na próxima segunda-feira, 23, com o pagamento do salário dos funcionários, terceirizados e estagiários, bem como fornecedores de contrato com recursos próprios.

São mais de R$ 70 milhões injetados na economia do município, por um compromisso assumido pela prefeita de manter a folha de pagamento em dia, mesmo diante da crise financeira que o país atravessa. “Apesar da crise financeira que atinge todos os municípios brasileiros, estamos honrando os compromissos assumidos e garantindo dignidade aos que nos ajudam a cuidar da nossa Rio Branco”, enfatizou Socorro Neri.

Esse ano, Rio Branco ficou em segundo lugar no ranking brasileiro de capitais que fazem a melhor gestão financeira de seus recursos, segundo estudo realizado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), e portanto, mesmo não contando com verbas suficientes para solucionar todas as deficiências de infraestrutura, a prefeita e sua equipe trabalham para não comprometer a saúde fiscal do município.

“Em 2020, seguiremos com a mesma responsabilidade e empenho, dando passos importantes e sustentáveis para a melhoria das políticas públicas municipais e da manutenção da nossa cidade (recuperação de vias e ciclovias, implantação de drenagens, coleta e tratamento de resíduos sólidos, eficientização da iluminação pública, dentre outras ações)”, garantiu a prefeita.