Um motorista de 42 anos foi preso pelo crime de contrabando internacional e descaminho, na manhã desta quarta-feira (18), próximo ao entroncamento na rodovia AC-40, no município de Senador Guiomard, no interior do Acre.

Durante a operação ‘Fronteira Segura”, a Polícia Militar realizava abordagens no km 30 da estrada, quando por volta das 18h abordaram uma carreta Scannia de cor branca oriunda da fronteira. Durante a revista, foram encontrados 10 pneus além de 62 caixas de cigarros importados, todo esse material contrabandeado da Bolívia.

Com isto, foi dada voz de prisão ao motorista F. E. P., de 42 anos, natural de São Paulo. Todo o material bem como o detido foram encaminhados à Superintendência da Polícia Federal em Rio Branco, onde será lavrado o auto de prisão em flagrante e o homem ficará a disposição da justiça.