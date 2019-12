O projeto de legalização dos cassinos, levantando uma proibição com sete décadas e trazendo consigo o bingo e o jogo do bicho, parece ter um grande consenso na classe política. Notícias de que tem particulares já lançando edifícios para abrir casa de bingo e caça-níquel em Porto Alegre/RS parecem mostrar que todo o mundo está confiante na aprovação desse negócio. Mas também tem vozes contra, que certamente não irão desaparecer e deixar de mostrar sua contestação, mesmo depois de a lei ser aprovada.

Bancada evangélica

O Metro Jornal fala de uma “frente parlamentar com 260 senadores”, contando com a bancada religiosa e outros elementos, que está contra a ideia. As vozes contra colocam a questão no plano moral, que foi sempre a principal argumentação contra a existência dos cassinos e do jogo em geral, e acrescentam razões práticas. De acordo com estas opiniões, o Estado acabará gastando mais em segurança e em saúde, para contrariar os efeitos nocivos causados pelo jogo.

Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR)

A ANPR, através de seu presidente José Robalinho Cavalcanti, defende que o Brasil “não está preparado” para essa medida e que existe uma “vinculação história com o crime organizado.” Robalinho relembra todas as medidas de fiscalização necessárias durante o período de legalização do jogo do bingo, entre 2001 e 2004, e diz ainda que os valores previstos em impostos são duvidáveis e que, mesmo que estejam certos, são um argumento secundário, pois o país precisaria crescimento econômico.

Mas sua principal preocupação é a ausência de meios de fiscalização. Robalinho prevê que “milhares de estabelecimentos por todo o país” significariam milhares de oportunidades para lavagem de dinheiro. No limite, o presidente da ANPR utiliza o argumento moral, defendendo que não dá para se dizer que se vai usar o crime para combater o crime, e que o jogo de bicho pode ser tributado como o tráfico de drogas ou a prostituição.

Movimento Brasil Sem Azar

Paulo Fernando Melo, coordenador do movimento Brasil Sem Azar, é talvez o crítico mais feroz da intenção de legalização do jogo. Ele aponta que os lucros do cassinos virão de receitas desviadas de restaurantes e cinemas, que as pessoas deixarão para ir jogar; que os partidos têm pressa de aprovar essa legislação para terem uma fonte de “caixa 2”; e que aumentará o fenômeno dos “ludopatas”, com consequências sociais que serão pagas por quem não joga.

