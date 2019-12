Mesmo com o recesso parlamentar ter iniciado na última terça feira 17, no congresso, a deputada federal acreana Mara Rocha (PSDB), permanece na capital federal tentando liberar recursos que irão beneficiar o homem do campo no Acre.

Na tarde de ontem , (quinta feira 19), por exemplo, a parlamentar tucana, se reuniu com o presidente do Instituto Nacional e Colonização da Reforma Agrária-INCRA, Dr. Geraldo Melo Filho, para tentar liberar recursos na ordem de R$ 9,5 milhões.

Os recursos, fazem parte de um pacote de cadastros ja solicitados pelo governo do Acre e deverão ser aplicados em obras de melhoria de ramais, pontes e infraestrutura que beneficiarão diretamente o homem do campo.

A princípio segundo o Portal Direto do Planalto em Brasília, o dinheiro beneficiará o projeto de assentamento Tocantin na construção de pontes e reabertura de ramais no município de Porto Acre.