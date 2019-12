Durante as ações da operação “Papai Noel”, no bairro Aroeira, a Polícia Militar prendeu um casal suspeitos pelo crime de tráfico e posse ilegal de arma de fogo. A abordagem a dupla aconteceu na Rua Parati, em uma residência conhecida como ponto de venda de drogas.

Segundo foi relatado pela equipe policial, com José Romerito Souza da Silva, de 22 anos, foi encontrado uma arma de fogo calibre 38 e uma quantidade de produto entorpecente nos bolsos, além de R$ 382, 00 reais em dinheiro que provavelmente seria fruto da venda do ilicito.

A parceira, Daniele Cavalcante da Silva, de 19 anos, também foi conduzida à delegacia no momento do flagrante com dinheiro e um par de brincos dourados.