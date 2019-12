Ao comentar reportagem divulgada em sites locais, que dão como certo a exoneração do Chefe da Casa Civil, Ribamar Trindade, a presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação- Sinteac, Rosana Nascimento, comemorou a notícia, dizendo que “acha muito bom” e em tempo.

Concluindo o seu comentário, a sindicalista que bateu de frente com o governador do Acre, Gladson Cameli (PP), anunciando sem sucesso uma greve geral dos professores, alegou que quem na verdade foi eleito na.eleição passada foi o progressistas, mas na verdade quem governa o Acre, chama-se Ribamar Trindade.

“Será muito bom. Pois mais prejudica do que ajuda na relação politica do governo Gladson. Os comentários é de que o Gladson ganhou as eleições, mas quem governa é o Ribamar”, pontuou Rosana.

Em relação os rumores da suposta exoneração do chefe da Casa Civil do governo de Gladson Cameli, afirmam existir “um poço profundo” na relação politica entre os deputados da base de apoio ao Palácio Rio Branco e Trinidade.

Ainda nos comentarios, dão conta que Ribamar Trindade, assumiu a Chefia da Casa Civil no dia 1° de janeiro de 2019, e foi uma indicação do Conselheiro de Contas Antônio Malheiros, da apelidada República do TCE acreano.