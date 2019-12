A vereadora do município de Tarauacá, (interior do Acre), Janaina Furtado, que foi candidata ao governo do Acre na eleição passada pela Rede Sustentabilidade (REDE), se manifestou em relação um caso de um estupro de uma menor de apenas 10 anos e que inclusive está grávida de 5 meses.

O caso, vem sendo acompanhado pelo Conselho Tutelar da cidade e a menor foi encaminhada ao hospital de Cruzeiro do Sul, para retirada da criança, (abordo assistido), mas como a gravidez já entrou no quinto mês de gestação, a justiça determinou que somente após o nascimento da criança, será feito exames de DNA, para saber quem é o responsável pelo estupro entre os suspeitos apontados.

Nas redes sociais, Janaína, esternou a sua revolta enquanto mulher e mãe, prometendo acompanhar o caso e exigir justiça.

Confira a postagem da vereadora;

Bom dia.

Onte fui surpreendida com uma notícia muito triste, preocupante e estarrecedora.

Em Tarauacá a polícia investiga um caso de uma menina de apenas 10 anos que está grávida.

O caso ja é de conhecimento do conselho tutelar, da justiça e está sendo investigado pelo delegado.

A menina ja teria ido a Cruzeiro do

Sul para retirada da criança, porém, isso não aconteceu porque o bebê ja está com 5 meses.

De acordo com informações de conselheiros tutelares a justiça vai aguardar o nascimento do bebê para realizar o exame de DNA e identificar quem é o pai do bebê , entre os suspeitos apontados por ela.

Estarei acompanhando o desfecho desse caso, que só nos entristece, especialmente,nós mulheres que somos mães e não desejamos essa situação a ninguém..