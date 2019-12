A manhã desta quinta-feira (17), foi de muito barulho dentro e do lado de fora do Palácio Rio Branco, sede do governo do estado do Acre.

Fora funcionários de empresas terceirizadas, sindicato, que prestam serviços a vários órgãos do estado.

Os funcionários das terceirizadas alegam estarem com pagamento atrasado a alguns meses, e os empresários assumem que não pagaram ainda, porque o governo do estado não vem honrado com os contratos dos prestadores.

Do lado de dentro administradores que não gostariam de ter as “vísceras” da administração expostas.

“Estamos a quase três meses sem receber, estamos passando muita necessidade em casa”. Essa foi a frase dita por uma terceirizada que trabalha na limpeza, na Secretaria Estadual de Educação. Sem poder reivindicar seus salários, e com a ameaça de serem demitidos se caso fossem cobrar”, diz uma terceirizada.

A reportagem, a mulher disse que estão a quase três meses sem receber, sempre na promessa de que os salários serão pagos. A empresa assumiu o contrato da secretaria de educação em outubro do ano passado, quando a cooperativa perdeu a licitação, depois disso sempre os salários atrasam, mais nesses últimos meses esta de mais, estamos a quase três meses sem receber afirma essa servidora.

Além disso, a terceirizada disse que todos os colegas que têm família estão na mesma situação. “Sem receber, contas atrasadas e pouco alimentos em casa para os filhos”.

De dentro do Palácio veio a solução, após uma longa conversar com “choros” de ambos os lados.

O Secretário Alisson Bestene que faz parte da equipe de governo, veio até o manifesto e chamou o Empresário Jebert Willian, Deputado Fagner Calegario (sem Partido) e uma comissão de empresários que são os líderes do movimento para dialogar com o governo nesse momento.

Após a reunião, ficou acertado que o governo voltará a fazer os repasses para as empresas, para que possa pagar os funcionários e principalmente o décimo terceiro salário dos terceirizados.

O Empresário Jebert Nascimento, agradeceu ao Secretário Estadual Alisson Bestene, por ter intermediado a negociação e ter sido sensível as causas dos trabalhadores.

O Deputado Fagner Calegario, frisou que essa é a demostração da força dos terceirizados e que existe sim uma divida do governo com os trabalhadores e agora com fé em Deus, será paga a dívida e os prestadores de serviço terá um Natal digno com a família.