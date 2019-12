No dia 20 de dezembro, sexta-feira, a comunidade do conjunto Rui Lino e os 34 bairros que integram a Regional IV receberão da Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, prédio onde funcionará o Centro de Referência de Assistência Social – CRAS Rui Lino, antigo CRAS Nova Estação.

O CRAS é uma unidade da política de assistência social, composta por equipe multidisciplinar e tem como objetivo prevenir a ocorrência de riscos sociais nos territórios, por meio de acompanhamento familiar, da concessão de benefícios socioassistenciais, do desenvolvimento de potencialidades, do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários e da ampliação do acesso as políticas públicas existentes no município. Cada CRAS referência mais de cinco mil famílias, onde prioriza os beneficiários do Programa Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada – BPC.

Com a inauguração do novo prédio, as ofertas de serviços serão ampliadas e o número de atendimentos socioassistenciais aumentados, pois sua localização é central para os bairros mais vulneráveis daquela Regional. O novo espaço contempla as exigências nacionais em relação a acessibilidade para pessoas idosas e com deficiência. Também estará com número maior de salas, onde serão distribuídas: salas de atendimento de CADÚNICO/Bolsa Família, espaços para realização atividades em grupos, brinquedoteca, atendimento individualizados, entre outros.

O novo espaço garantirá um Bloco de quatro salas exclusivas para o Serviço de Convivência, atividades coletivas do Sistema Único de Assistência Social destinadas aos idosos, crianças e adolescentes, pessoas com deficiência e outros públicos da assistência social. O Serviço de Convivência oferta atividades artísticas, culturais, de lazer e esportivas, dentre outras, de acordo com a idade dos usuários. É uma forma de intervenção social planejada que cria situações desafiadoras, estimula e orienta os usuários na construção e reconstrução de suas histórias e vivências individuais, coletivas e familiares. Tem como objetivo fortalecer as relações familiares e comunitárias, além de promover a integração e a troca de experiências entre os participantes, valorizando o sentido de vida coletiva.

O público assistido pelo CRAS é composto por famílias em situação de vulnerabilidade social, famílias beneficiárias de programas de transferência e benefícios assistenciais, famílias em situação de vulnerabilidades em decorrência de dificuldades vivenciadas por algum de seus membros, pessoas com deficiência e pessoas idosas que vivenciam situações de vulnerabilidade e risco social.

O CRAS Rui Lino funcionará de segunda à sexta-feira das 07h00 às 17h00.